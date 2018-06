Insulti omofobi a Mancini, il Chelsea frena su Sarri

La panchina del Chelsea appare più lontana per Maurizio Sarri, che rischia di pagare carissimi vecchi insulti omofobi rivolti a Roberto Mancini. Nel quotidiano aggiornamento sul nome del prossimo manager dei Blues, oggi la stampa britannica sembra convinta che il tecnico toscano - da settimane indicato come il favorito - è destinato a non approdare a Londra. Tutta colpa di una lite a bordo campo di qualche anno fa con Mancini, all'epoca sulla panchina dell'Inter. Un battibecco, poi risolto con una stretta di mano tra i due, durante il quale Sarri aveva rivolto insulti a sfondo omofobo all'attuale Ct dell'Italia. Un comportamento inaccettabile, secondo i dirigenti di Stamford Bridge, che ora - secondo Sun e Daily Mail - hanno spostato le attenzioni su Laurent Blanc, ex ct della Francia. L'alternativa all'ex difensore dell'Inter potrebbe però essere Zinedine Zidane, che ha appena lasciato il Real Madrid. Mentre il nome di Sarri, anche nelle previsioni degli allibratori lontani, è scivolato nelle retrovie.

