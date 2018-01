Napoli, Sarri pensa al turn over. E Inglese arriva dopo la Befana

Comincia dalla Coppa Italia il 2018 del Napoli. Gi azzurri si sono allenati anche oggi, primo giorno dell'anno, per preparare la sfida di domani sera al San Paolo contro l'Atalanta. Una sfida che è anche l'appuntamento dei tifosi per riabbracciare la squadra dopo il saluto al 2017, un anno da numeri record per gli azzurri: domani a Fuorigrotta sono attesi circa 20.000 spettatori anche grazie alla giusta promozione del club azzurro che ha venduto pacchetti integrati per le prossime due sfide, quella ai nerazzurri e quella contro il Verona del 6 gennaio.



Sarri è orientato al turn over in Coppa Italia per presentarsi freschi alla ripresa del campionato. In difesa tornerà Mario Rui a sinistra, con Hysaj a destra mentre al centro ci sono chances per Maksimovic o Chiriches al fianco di Koulibaly. A centrocampo dvrebbe essere il turno di Diawara e Zielinski per completare i tre con Hamsik, mentre in avanti Ounas si gioca il posto con Insigne. Ma Sarri potrebbe anche optare per Zielinski a sinistra nel tridente, dando in quel caso una maglia a centrocampo a Marko Rog. Niente chances per Giaccherini che non si è allenato per un affaticamento muscolare. In palio un posto nella semifinale che potrebbe opporre il Napoli alla Juventus, e i bianconeri la spunteranno nel derby di Coppa contro il Torino. Ma il Napoli guarda anche al mercato per rimpinguare la rosa e provare davvero ad arrivare in testa alla fine: nei radar di Giuntoli resta Darmian per la fascia, anche se la lesta ripresa di Ghoulam potrebbe chiudere la porta, ma in primo piano c'è l'estern d'attacco chiesto da Sarri: nei sogni c'è Verdi del Bologna, mentre Inglese dovrebbe lasciare il Chievo dopo il turno di campionato della Befana per vestire la maglia azzurra.

