Uno 0-0 che non fa felice nessuno quello di Milano, con il Napoli che perde la vetta della classifica in favore della Juventus dopo tre mesi di primato. «Sono soddisfatto della prestazione dei miei calciatori. Venire a San Siro contro una squadra forte come l'Inter non è mai semplice, ma abbiamo risposto bene alla sconfitta della scorsa settimana contro la Roma», le prime parole di Maurizio Sarri dopo il match contro i nerazzurri. «Ci è mancata la realizzazione, abbiamo avuto qualche rigore in movimento, ma sbagliato un po' di palle gol soprattutto nella ripresa».



«Non ho visto una squadra che ha mollato mentalmente, anzi, ma se la Juventus le vince tutte, alla fine bisogna solo applaudire», ha continuato il toscano ai microfoni di Premium. «Noi non siamo la squadra più ricca o più forte d'Italia, non abbiamo nessun obbligo, solo di fare bene fino alla fine, battagliare con tutti fino alla fine. Crediamo allo scudetto? Crediamo che abbiamo ancora la possibilità di fare il nostro meglio».



E a chi punta il dito sulla macata fisicità di stasera della squadra, Sarri risponde. «Mario Rui sta facendo molto bene, a livello di palleggio non ci fa mancare niente. Ovvio che la fisicità e la gamba non siano quelle di Ghoulam, ma questo è un discorso di caratteristiche. Faouzi era tra i migliori d'Europa quando s'è fatto male, non mancherebbe solo a noi ma a qualsiasi squadra». I complimenti anche a Lorenzo Insigne, che stasera è stato l'uomo più incisivo degli azzurri, ma ha sbagliato qualche palla gol di troppo. «Insigne sta facendo una stagione straordinaria, non possiamo guardare solo un errore nella partita di stasera».





