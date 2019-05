Sarri alla Juve, i vip napoletani: «No, ha lottato contro il sistema»

di Bruno Majorano

La voce di un possibile approdo di Sarri sulla panchina della Juventus è un po' una bomba che deflagra rapidamente in tutto il mondo Napoli. Sì, perché quel triennio dell'allenatore toscano alla guida degli azzurri resta un periodo indimenticabile per tutti.



Sembra molto stupito dalla cosa l'attore Patrizio Rispo. «Mi sorprenderebbe molto perché Sarri ha fatto la sua storia a Napoli: che bisogno ha ora di andare lì? Mi lascerebbe un po' allibito, ma poi capisco che è il suo lavoro e allora ci può stare».



C'è poi chi come lo scrittore Maurizio De Giovanni ne fa quasi una questione di principio. «Vedere Sarri alla guida della Juve sarebbe una dolorosa presa d'atto che purtroppo non esiste alcuna forma di emotività e di sentimento all'interno di questo mondo. In Sarri ho riconosciuto una bandiera più dell'anti-juventinità che del tifo del Napoli. È sempre stato un tipo antipadronale. Ha sempre lottato contro il potere costituito». Opinione non dissimile da quella del prorettore della Federico II Arturo De Vivo. «Sarebbe una scelta che colpisce per il passato: è sempre stato critico con il Palazzo. Se dovesse andare sarebbe la dimostrazione che vuol solo vincere». Ma poi ci sono gli aspetti professionali. «Da questo punto di vista ci può stare. Se un professionista fa scelte diverse da quelle che si aspetta la piazza non può essere accusato. È un professionista che è arrivato tardi nel grande calcio e forse ha bisogno di bruciare i tempi. Detto questo qualche fastidio me lo darebbe, ma poi me ne farei una ragione».



