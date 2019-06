di Oscar De Simone

Ci vorrebbero tanti “bip” per riportare fedelmente i commenti dei tifosi azzurri nel vedere Maurizio Sarri in “tenuta” bianconera. Una foto che proprio non va giù ai sostenitori dell’ex comandante che non nascondono amarezza e delusione.



«Solo due anni fa era uno di noI - commentano in strada - ma adesso ha conquistato il palazzo. Ha sempre detto di non voler entrare in certi giochi di potere ma ora lo vediamo cambiato. Con noi era in tuta e ora è in giacca e cravatta, basterebbe questo a dimostrare quanto siano diverse le cose. Non volevamo vederlo a Torino. Dovunque, ma non a Torino. Ora siamo curiosi di vedere cosa farà quando i suoi nuovi tifosi faranno cori contro di noi. Quando inizieranno a insultarci con cori e striscioni. Ha criticato tanto i suoi nuovi datori di lavoro e allenare la Juve è la cosa più incoerente che potesse mai fare».

