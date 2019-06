Sarri, la sinistra napoletana tradita: «Ha scelto il potere del palazzo»

di Valentino Di Giacomo

Ecco il «Comandante» con il suo completo blu e la cravatta abbinata a tono che quasi non lo si riconosce più. Via la tuta, nel suo destino c'è Torino, la Juventus, l'incarnazione del potere nel mondo del pallone. Eppure Maurizio Sarri non mai ha nascosto la sua ideologia contrapponendo la «bellezza delle idee» e l'organizzazione al «padrone» che detiene «il capitale». Antiche terminologie su cui è stato costruito il manifesto del sarrismo, termine confluito tra i neologismi della Treccani. Un'ideologia a cui lo stesso mister mai si è sottratto: «Con diciotto uomini disse Sarri in un giorno di novembre - si può fare un colpo di Stato e prendere il potere». È con quelle parole che il mister divenne per sempre non più soltanto un allenatore, ma anche icona di una sinistra ancorata al secolo 900 e che forse non c'è più.



L'ICONA

Lui, Maurizio, figlio di un operaio dell'Italsider di Bagnoli, ha costruito sulla sua vicinanza ideologica ai principi del comunismo, un personaggio che va ben oltre il rettangolo del campo di gioco. Del resto, non è un mistero, prima che Sarri approdasse al Napoli, anche Silvio Berlusconi aveva pensato di portarlo nel suo Milan. Il Cavaliere se ne innamorò calcisticamente, ma poi per quelle idee integraliste fuori dal campo decise di non prenderlo più. «È solo calcio precisa Enzo Cuomo, ex senatore del Pd, oggi sindaco di Portici e tifoso azzurro incallito ma il percorso di Sarri non è poi distante da quello di una sinistra che, troppo spesso incapace di interpretare le trasformazioni all'interno della società, finisce per copiare altri modelli». Da Renzi che si è spostato fin troppo al centro, a Minniti che ha finito per inseguire la Lega sul terreno del fenomeno dei flussi migratori.



I SARRISTI

Chi sul personaggio di Sarri, divertendo e divertendosi molto, ci ha costruito un immaginario, è certamente il giornalista Sandro Ruotolo, portavoce del fenomeno «Sarrismo gioia e rivoluzione». Incredulo Ruotolo che il mister abbia deciso di tradire sé stesso. «È un po' la metafora della sinistra che ha abbandonato le periferie: invece di andare a Tor Bella Monaca, si è trasferita ai Parioli. Ed è così che ha perso, magari alla Juve pure Sarri fa la stessa fine». C'è chi invece rifugge dalla metafora del mister comunista come Fabrizio d'Esposito, firma del Fatto Quotidiano e fondatore del sito cult Il Napolista. «Gli uomini di sinistra governano il popolo e indicano una direzione dice d'Esposito ma Sarri è un populista che invece ha cavalcato i voleri della piazza. Mi dà più l'idea di un grillino che va al potere e se ne innamora, una sorta di Di Maio».



