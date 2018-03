«Non ti mando affanc... solo perché sei carina». Questa la battuta di Maurizio Sarri che ha fatto il giro del web dopo Inter-Napoli. L’allenatore azzurro, intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 di San Siro, aveva risposto così alla collega di Canale 21 Titti Improta, rea di una domanda forse scomoda in quel momento. La battuta del toscano prima ha suscitato risa in sala stampa, poi ha fatto riflettere, da contrasto in una settimana di lotte e manifestazioni per il ruolo delle donne del mondo.



L’incendio mediatico, però, è stato subito spento dalla società. Come confermato dalla stessa Improta, infatti, l’allenatore ed il capo della comunicazione azzurra Nicola Lombardo hanno chiarito l’intento della battuta alla collega in privato, al termine della conferenza. Nulla di sessista o discriminatorio, ma una risposta piccata in un momento forse delicato che voleva suscitare risa e non critiche.



La serata di Sarri aveva già registrato un ulteriore episodio di nervosismo. Alle telecamere di Premium Sport, infatti, il toscano aveva risposto: «Se mi chiedete della gara vi rispondo, se mi fate ancora domande sulla Juve vado via», lasciando poi la postazione televisiva.



L'Ordine. «"Sei una donna, sei carina e per questi due motivi non ti mando a fare in c...". Con queste "elegantì" parole, l'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha risposto ieri sera in conferenza stampa alla giornalista di Canale 21, Titti Improta». Lo denuncia l'Ordine dei Giornalisti della Campania. «A telecamere spente - aggiunge Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine - Sarri si è poi scusato, ma rimane la gravità della sua risposta che segna non solo il gergo volgare dell'allenatore, ma il suo disprezzo verso la stampa e verso le donne. Totale solidarietà alla collega Titti Improta, segretario dell'Ordine della Campania e presidente della Commissione pari opportunità, che sta ricevendo in queste ore messaggi e sostegno da tutta l'Italia».

