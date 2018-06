Sarri può esultare: vola a Londra, la panchina del Chelsea è sua

di Pino Taormina

Siamo alla svolta. Definitiva. Sarri doveva avere la pazienza di aspettare. E adesso può esultare: domani volerà a Londra per definire gli ultimi dettagli della trattativa che lo porterà sulla panchina del Chelsea. Il plenipotenziario dell'operazione, Fali Ramadani, ha acceso il semaforo verde: l'affare è fatto e da domani il tecnico toscano e la dirigenza londinese, guidata da Zola, cominceranno a gettare le basi per la squadra del futuro.



ANNUNCIO

Per il comunicato ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno: prima Marina Granovskaia, il ceo del Chelsea, dovrà firmare la risoluzione consensuale del contratto con Antonio Conte. Se il tecnico pugliese dovesse ancora rifiutare il «gentlemen agreement» proposto dagli inglesi, potrebbe scattare l'esonero. In ogni caso, un peccato per il Chelsea e per Conte perché un rapido accordo era possibile e invece la situazione si è ingarbugliata tra incomprensioni, tensioni più o meno velate, e silenzi sdegnati che hanno congelato Sarri nel frigo.



PARADOSSI

Ma domani è arrivato il momento per parlare di acquisti e per prendere visione del centro sportivo di Cobham, a sud ovest di Londra, quasi 4mila metri quadrati, 18 campi all'aperto e un bunker sotterraneo, dove verrà svolta la prima parte della preparazione estiva. Che prenderà il via non oltre il 6 luglio anche perché la Premier prenderà il via l'11 agosto. Sarri ha già fatto sapere che vivrà al centro tecnico. È atteso da un contratto fino al 2021 al Chelsea (6 milioni di euro e diritti di immagine tutti per sé) .



BOTTI INGLESI

Sarri guarda alla serie A. Ma come sempre lascia fare agli altri, ovvero al futuro direttore tecnico Zola e ai dirigenti londinesi. Però qualche indizio lo ha già dato: tra i difensori ha fatto i nomi di Albiol e Rugani; tra gli attaccanti quelli di Higuain e di Mertens. Ma Sarri non ha liste dei desideri particolari ed è convinto che la rosa del Chelsea, quella che prenderà in eredità di Conte, lo rende più che soddisfatto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO