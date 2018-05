Maurizio Sarri, anzi il suo imitatore Ubaldo Pantani, in diretta a Quelli che aspettano su Rai2 a poche ore dalla partita Sampdoria-Napoli. Il tecnico azzurro, rigorosamente in tuta, è "in diretta" dall'Acquario di Genova: «Dietro di me c'è una vasca tra le più frequentate. Ci sono i piranha, i pesci palla e i De Laurentiis, un tipo di squalo che arriva, mangia e paga poco. E' il mio primo week end libero... Dopo si fa un giro in centro». Dallo studio l'intervento di Luca e Paolo e di Mia Ceran: «Sarri ma stasera c'è la partita. Lei è lì per lavorare!». Decisa la replica di Sarri-Pantani: «No, ma io ci vado stasera, l'ho detto ai ragazzi». Ma parla già da ex? «Fino al 31 maggio mi paga lo squalo tigre poi si vede. Come vedo Giampaolo sulla panchina del Napoli? Lo vedo se riesce a arrivare in tempo: avete visto come è lento... E' bravo può far bene qui dove è difficile vincere con quel pazzo alla presidenza».

