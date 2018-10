Un altro 1-0, il secondo di fila in Europa League, e il Chelsea si tiene il primo posto nel girone di Europa League. La squadra di Sarri fa il suo esordio stagionale europeo in casa e batte di misura gli ungheresi del MOL Vidi grazie ad un gol nel finale di Alvaro Morata. Nel post gara, l'allenatore toscano ex Napoli ha parlato anche della squadra azzurra, capace di battere il Liverpool di Klopp, avversari in Premier proprio di Sarri.



«Giocare gare europee a Stamford Bridge è bellissimo, c'è una grande atmosfera ed è sempre bello avere il pubblico così vicino alle panchine. Ma io vengo dal Napoli, giocare l'Europa a Napoli è una sensazione non comune», ha ammesso il toscano ai microfoni di Sky Sport. «Vittoria azzurra contro Klopp? Ci speravo, la difficoltà di questi momenti è ricaricare le energie mentali ogni tre giorni. Noi abbiamo fatto due battaglie con il Liverpool nel giro di pochi giorni, il rischio di arrivare scarichi ad una partita è sempre elevato. Mi fa piacere pensare di averli stancati prima del San Paolo».

