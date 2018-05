Sarri, una storia d'amore non può finire così

di ​Marilicia Salvia

Domandona della seconda domenica post-trionfo e della prima post-disfatta: dell’attuale, e probabilmente definitiva, posizione in classifica è più «colpevole» De Laurentiis che non ha rinforzato la squadra con acquisti all’altezza del progetto scudetto, o Sarri che si è ostinato a far giocare per l’intero campionato sempre gli stessi, e perciò ormai spompatissimi elementi? La risposta del popolo del web - i lettori del Mattino che hanno partecipato al sondaggio lanciato dal nostro sito - è piuttosto eloquente. Due tifosi su tre (il 69.6%) dicono che ha fatto bene il mister a puntare sempre sui titolarissimi, perché con la rosa a disposizione non poteva fare e non gli si poteva chiedere di più. E d’altra parte il pienone annunciato per la sfida di oggi pomeriggio, quando il San Paolo sarà tutto vestito d’azzurro a dispetto della (enorme) delusione patita sette giorni fa, racconterà meglio di qualsiasi discorso quanto i napoletani siano grati e attaccati a questa squadra, probabilmente la più amata dai tempi di Maradona. Amata peraltro di un amore ricambiato, e anche questo non è un dettaglio da poco. L’entusiasmo, la gioia, l’empatia che calciatori e spalti si sono scambiati in questa lunga corsa verso un sogno mai così vicino negli ultimi trent’anni resteranno esemplari.



È anche per questo, è soprattutto per questo che i napoletani, il Napoli e anche Napoli non meritano questa coda di campionato così infida. Le polemiche, le frecciatine, le parole dette e anche i silenzi. Reina che va via con due settimane d’anticipo, le indiscrezioni sulla lista dei calciatori in partenza che si allunga ogni giorno di più, De Laurentiis che prima attacca, poi aggiusta il tiro, ma intanto lascia il segno. Un clima triste, di smobilitazione, del tutto sproporzionato rispetto al ruolino di marcia fin qui avuto. Non è solo una questione di risultati, anche se è indubbio che i quattro punti che di nuovo, e inaspettatamente, si sono messi tra gli azzurri e la vetta pesano: li sentiamo come una violenza, un’ingiustizia e un po’ - persino - come un’onta. Che ci piaccia o no, non abbiamo saputo essere all’altezza. Che lo vogliamo vedere o no - e i tifosi che oggi diranno comunque grazie alla squadra non è che non lo vedono, non lo vogliono vedere - l’opportunità di restare in zona primato l’abbiamo persa noi, non ce l’hanno strappata. E non basterà mai, a compensare il senso di vuoto che da otto giorni ci perseguita, celebrare uno o mille scudetti dell’onestà, uno o mille scudetti della bellezza: sarebbe stato bellissimo, e onestissimo, quel triangolino che con ogni probabilità ci verrà invece negato per non aver saputo vincere l’ultima guerra, quella dei nervi. I nervi che ieri stavano per saltare a loro, ai non colorati. Ancora una volta stretti, messi all’angolo, sopraffatti dalla forza delle idee degli avversari. Ieri il Bologna è stato a un passo dal colpaccio, aiutato da un Buffon in versione ragazzino sul campetto dell’oratorio, e da un Var dal cuore azzurro. Dentro di noi lo sapevamo, che non sarebbe durata: ma per più di mezz’ora ci abbiamo ancora sperato, nella loro impossibile caduta, allo stesso tempo temendola perché allora sì, che ci sarebbe stato da rimpiangere Firenze disperatamente.



E insomma per quanto possa sembrare assurdo, adesso che i margini per la rimonta si sono stretti ancora di più, proprio adesso ci sentiamo sazi. È stato un sogno straordinario, sarà bellissimo inseguirlo ancora fino al 20 maggio, ma adesso è soprattutto importante non perderne il sapore. Perciò oggi festeggiamo senza risparmio Pepe Reina, anche se non capiremo mai perché voglia lasciare la porta azzurra due domeniche prima del tempo. Applaudiamo Sarri, anche se davvero sta meditando di andare via: sarà il nostro emigrante della bellezza, fuori dall’Italia troverà, beato lui, campionati nei quali non vince solo il più potente. Ma soprattutto, godiamoci il finale. Se proprio tutto deve finire, che non finisca oggi: il nostro personale scudetto sarà a questo punto impedire a quelli lì di vincerlo addirittura in anticipo.



