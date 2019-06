Sarri vicino alla Juventus, Insigne: «Spero cambi idea, dura vederlo lì»

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne è chiaro:«Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea». «Per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto - aggiunge Insigne dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano-. Si è sempre schierato dalla nostra parte. Poi è un professionista e non può allenare per sempre. Ha fatto benissimo al Chelsea arrivando terzo e vincendo l'Europa League. Dispiace, sarà dura vederlo su quella panchina. Non riesco a esprimermi, sono napoletano e conosco il pensiero dei tifosi e come stanno vivendo questa situazione».

