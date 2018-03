Sassuolo-Napoli, corsa ai botteghini: già 6.000 biglietti venduti ai tifosi azzurri

È corsa al botteghino per Sassuolo-Napoli, il match di campionato che riaprirà le danze dopo la sosta di questa settimana. Nel sabato pasquale, gli azzurri si ritroveranno in Emilia per continuare la corsa in cima alla classifica e sperare di strappare qualche punto alla Juventus, distante due lunghezze.



In neanche due giorni sono infatti stati venduti 6.124 biglietti, esaurendo tutti i tagliandi in Tribuna Nord, il settore riservato ai sostenitori azzurri, così come comunicato dal sito ufficiale del Sassuolo. Oltre alla Tribuna Nord, un altro settore destinato ai tifosi del Napoli è quello della Tribuna Est Laterale, per una gara che non prevede alcuna limitazione e permetterà nuovamente a tutti i tifosi azzurri di essere accanto alla squadra.

