Sassuolo-Napoli | Segui la diretta C'è Zielinski per riprendere il sogno

Il Sassuolo, parzialmente rinfrancato dopo la vittoria di 2 settimane fa sul campo dell'Udinese ma ancora bisognoso di punti per potersi chiamare fuori definitivamente dalla lotta per non retrocedere, ospita quest'oggi al Mapei Stadium il Napoli, che viene dalla affermazione interna sul Genoa e che deve vincere per non farsi distanziare di nuovo dalla capolista Juventus.



Nei 4 precedenti in Serie A giocati col Sassuolo padrone di casa il Napoli ha vinto 2 volte, poi 1 pareggio ed 1 affermazione dei padroni di casa. L'anno scorso fu 2 a 2, con reti di Mertens, Berardi, nuovo vantaggio neroverde con Mazzitelli e pareggio definitivo del Napoli con Milik ad una manciata di minuti dalla fine della partita.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne



SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio; Berardi, Politano.





