Napoli, ci sono segnali di stanchezza: ora fiducia a Milik per inseguire la Juve

di Francesco De Luca

La differenza la fanno i dettagli. E le panchine. La Juve ha allungato sul Napoli, fermato sull'1-1 dal Sassuolo, e si è portato a +4 quando mancano tre gare allo scontro diretto di Torino. Ha sofferto per lunghi tratti contro il Milan caricato dal grande ex Bonucci, che aveva segnato il gol della vita all'Allianz Stadium, però poi ha vinto con il colpo di Cuadrado, rientrato dopo un lungo periodo di inattività e lanciato da Allegri a inizio ripresa. La forza della panchina lunga, appunto. Sarri non ha le stesse risorse del collega e quelle che ha le sfrutta poco. È un gap che non è stato evidentemente colmato.



A mettere il Napoli in condizione di mantenere l'imbattibilità esterna, dopo il bruciante svantaggio a Reggio Emilia, è stato Callejon con la collaborazione del terzino brasiliano Rogerio, ceduto dalla Juve in prestito al Sassuolo. Era quello il miglior momento per il grigio Napoli, rafforzato dall'ingresso di Milik, a cui un po' di sfortuna e una traversa hanno negato il ritorno il gol. Gli ultimi 30' hanno dato confortanti indicazioni sulla condizione del polacco, che nell'arco di undici mesi aveva subito due gravi infortuni: va aumentato il minutaggio di Arek in un momento di difficoltà del tridente, che è andato a segno una volta nelle ultime tre partite (Callejon ieri, appunto).



Anche con il tonico Sassuolo (si scrive così, non Scansuolo, come alcuni maligni avevano azzardato dopo i 7 gol presi dalla Juve a Torino), al netto delle prodezze di Consigli, vi sono state le ombre delle precedenti partite. Con sbandamenti ancor più eventi, ad esempio quelli dello svagato Koulibaly, che è stato riconoscibile soltanto nel finale, con l'efficace intervento su Politano, l'esterno mancato azzurro che aveva portato la squadra in vantaggio. Il Napoli si era messo inutilmente sulle sue piste e quando De Laurentiis non riuscì a firmare il contratto commentò: «Sarebbero stati soldi buttati». Gli azzurri hanno calciato ma non sono stati precisi. I tiri sono stati 8 come quelli del Sassuolo, significativo il numero di palloni persi: 38 (8 per Mario Rui e 6 per Insigne). Non è un dato da Napoli. Questa ansia da prestazione sembra condizionare già da alcune settimane una squadra oggettivamente meno abituata della rivale ai prolungati duelli per lo scudetto. Sono apparsi irriconoscibili i difensori centrali, esitanti gli esterni, poco lucidi i centrocampisti (Zielinski offre un differente rendimento quando entra a partita in corso) e poco incisivi gli attaccanti. Insigne, il giocatore che aspira ad essere il simbolo del Napoli, si è spento alla distanza dopo aver commesso ulteriori errori dinnanzi al portiere avversario.Ci vogliono nervi saldi per affrontare il finale di stagione. Agli ultimi e decisivi atti della stagione Juve e Napoli arrivano in uno stato di comprensibile stanchezza: ecco perché servono forze fresche, come Cuadrado o Milik. Quattro punti cominciano ad essere tanti ma non sono decisivi. Lo scenario può cambiare il 22 aprile, o anche prima: dipenderà anche dall'effetto psicofisico che sui bianconeri potrebbe avere il doppio round di Champions contro il Real Madrid.

