Zurigo-Napoli, follia ultrà: scontri con i gruppi della Curva A

di Gennaro Arpaia

Gli scontri tra tifoserie non risparmiano Zurigo-Napoli. Un gruppo di ultrà della Curva A si è scontrato nelle ore precedenti al match con un gruppo avversario dello Zurigo. Calci, pugni e spintoni, sono spuntati fuori anche dei martelli ma per ora non dovrebbero esserci feriti gravi nella colluttazione.



La polizia è arrivata sul luogo dello scontro, nella famosa Zypressenstrasse, la via dei cipressi a 700 metri dallo stadio che stasera sarà teatro della sfida di Europa League.

