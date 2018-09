di Bruno Majorano

È il doppio ex per eccellenza. Juventus-Napoli è la partita di Ciro Ferrara, napoletano che ha giocato prima in azzurro compagno anche di Diego Armando Maradona e poi in bianconero, trovando sulla sua strada anche Carlo Ancelotti come allenatore. Oggi segue il calcio e la serie A da opinionista in tv per Mediaset cercando di non perdersi mai le gare delle sue due ex squadre.



Cosa si aspetta dal big match di domani pomeriggio?

«È sempre la partita dell'anno, anche se capita a inizio stagione. Napoli e Juve sono sicuramente le due squadre che si giocheranno il titolo fino alla fine. E se pure una delle due dovesse perdere, c'è tempo per recuperare».



Pensa che il Napoli possa essere psicologicamente avvantaggiato dal successo della passata stagione?

«È giusto dimenticare il passato. La storia parla di due squadre diverse negli uomini e nella tattica. Il Napoli non deve fare l'errore di pensare alla partita dell'anno scorso, e la Juve in virtù di quella sconfitta avrà ancora più rispetto degli azzurri».



E poi quest'anno sulla panchina del Napoli c'è Carlo Ancelotti: cosa è cambiato?

«È quasi sorprendente il suo approccio. Non era una cosa automatica che una squadra che ha fatto 91 punti e cambia allenatore e metodologie, potesse invece immediatamente rispondere in un modo tanto efficace».



Si spieghi.

«Mi sembra che Carlo abbia trovato la situazione tattica e il sistema di gioco che necessariamente andavano trovati dopo la partenza di un giocatore importantissimo come Jorginho. Ha capto che doveva cambiare qualcosa e questo gli allenatori bravi come Carlo se ne capiscono subito. Ha rischiato e i fatti gli stanno dando ragione».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO