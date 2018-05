Nicola Higuain, sms ai napoletani: «Ride bene chi ride ultimo»

di Delia Paciello

«Ride bene chi ride ultimo», così esordisce Nicola Higuain su Twitter dopo i festeggiamenti per lo scudetto bianconero. Non si è fatto attendere troppo il suo cinguettio social al quale i tifosi napoletani sono ormai abituati; anzi non aspettano altro per dare il via ai loro sfoghi, ancora amareggiati per il tradimento. E di certo non perde l’occasione il fratello procuratore del Pipita per punzecchiare il club dove l’attaccante ha militato per tre anni. «Questo scudetto mostra il lavoro di un club, una struttura e una società seria. Congratulazioni Juventus», continua Nico. Ma si legge chiara fra le righe la frecciata al Napoli, che a quanto pare non sarebbe in grado di tenere il passo: è per questo che ora Gonzalo veste la maglia bianconera.



Continua poi congratulandosi anche con il fratello: «Ora un altro titolo nella tua magnifica carriera, c’è ancora molta strada da fare. Silenzio e lavoro». E anche qui è chiaro il riferimento ai titoli mancati dagli azzurri e alla criticata festa in città ancor prima di raggiungere il traguardo finale.



Ma i napoletani sono pronti a rispondere: vola qualche offesa, qualcuno fa notare il modo con cui hanno agguantato lo scudetto, un tempo criticato dallo stesso Nicola; ma a parte le vittorie raggiunte in Italia «anche grazie agli arbitri» la loro vera aspirazione, la coppa dalle grandi orecchie, resta ancora lontata: «V’è rimasta n’cann a Champions», commentano i tifosi azzurri. L’ennesimo tweet al veleno pronto a scatenare polemiche sul web.





