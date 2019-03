Sediolini San Paolo, c'è l'intesa: via allo smontaggio dopo l'Arsenal

Accordo raggiunto sul cronoprogramma per l'intervento sui seggiolini allo stadio San Paolo di Napoli, in vista dell'Universiade, che si terrà dal 3 al 14 luglio. A breve ci sarà il via ai lavori nell'impianto, mentre lo smontaggio dei posti a sedere comincerà dal giorno successivo alla partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Napoli e Arsenal, in programma il 18 aprile alle ore 21. Le aree di smontaggio dei seggiolini saranno poi individuate tenendo conto del cammino del club azzurro in Coppa.



«Adesso, grazie alla disponibilità del Calcio Napoli, è concreta la possibilità di realizzare l'intero intervento di smontaggio e poi montaggio dei nuovi seggiolini entro la data prefissata, ovvero il 29 giugno», ha detto il commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile.

