Selfie da vacanze social: il giro del mondo dei napoletani

Due settimane ancora, poi sarà finalmente la volta di Dimaro. Il Napoli si ritroverà alla spicciolata in Trentino, dove per il nono anno di fila preparerà la stagione sportiva in quella che sarà un'estate piena di emozioni per il popolo azzurro tra amichevoli e gare oltreoceano. Ma per il momento, con la testa lontana dalle montagne, i calciatori azzurri non impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali provano a ricaricare le pile dopo un'annata lunga e stancante e a rimettersi in moto con i propri cari prima di assaporare nuovamente il campo.



LA TINTARELLA DI DRIES

Lo sa bene Dries Mertens che in rete, insieme alla compagna Kat, documenta un'estate incantevole: prima Ibiza e i tramonti di Cala Comte, poi il viaggio verso Cuba tra cavalli e tintarelle, quindi l'arrivo alle Bahamas con quel panorama naturale incantevole e un mare da far invidia a chiunque. Si gode il sole Dries, così come fa anche Arkadiusz Milik, il polacco che dopo aver giocato le due gare di qualificazioni all'Europeo con la nazionale del suo Paese e qualche giorno in patria ora è a Mykonos insieme con la compagna sempre presente Jessica.

Con lui sull'isola greca anche Elseid Hysaj, il terzino albanese col futuro in bilico, deciso a godersi le vacanze in famiglia e con gli amici prima di tornare a parlare di campo. Mare anche per Sebastiano Luperto, il più giovane dei difensori azzurri che non vede l'ora di tornare a mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti ma che nel frattempo si gode anche le spiagge di Koh Samui, in Thailandia, insieme con la fidanzata napoletana Fabiana dopo qualche giorno a Singapore.





