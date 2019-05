Semplici e il pupillo Meret: «Ha qualità incredibili»

Leonardo Semplici sorride amaro a fine gara, la sua Spal voleva lo scherzetto per il Napoli ma il pari solo sfiorato restituisce tante certezze. «Abbiamo giocato una buona partita, ci dispiace per come è finita soprattutto per la squadra, meritavamo il pareggio alla fine», ha detto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport.



Un pari deciso anche da un suo ex pupillo come Meret. «È stato bravissimo, ci ha tolto la soddisfazione del pari. Mi aspettavo di vederlo a questi livelli con il Napoli, ha qualità tecniche e morali incredibili, sono certo che farà una grande carriera», ha continuato. «Sia nella gara d’andata che stasera ci ha tolto qualche gioia, ma spero continui così perché è un calciatore che merita. Il mio futuro? Incontreremo la società a fine stagione e capiremo cosa succederà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA