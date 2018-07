Serie A, sale l'attesa per i calendari: in trasferta la prima del Napoli

Saranno diramati domani 26 luglio alle 19 i calendari della prossima serie A. Il Napoli di Ancelotti è già sicuro di dover giocare la prima partita in trasferta, così come Cagliari e Frosinone.



Il primo match degli azzurri sarà disputato fuori casa il 19 agosto 2018 per indisponibilità dello stadio, in modo di avere più tempo nella realizzazione dei lavori di adeguamento in vista delle Universiadi. Fuori casa anche il 24 febbraio 2019 per la concomitanza con un altro evento cittadino (Oltremare Half Marathon).Nei due turni infrasettimanali feriali non saranno possibili per gli azzurri sfide con Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma.

