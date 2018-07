Calendari, l'ira di De Laurentiis: «Basta con la Lega, a pensar male...»

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



Boom. Che partenza. La caccia alla Juve parte in salita. Vice-campioni d'Italia, ma con l'handicap. Al Napoli di Ancelotti tocca un avvio di campionato scorbutico, con la strada lastricata di pietruzze e sassi, e in certi momenti di pareti che si impennano. Poco rassicurante il calendario degli azzurri nei primi due mesi con un esordio in casa della Lazio, la seconda con il Milan, la terza a Marassi con la Sampdoria e poi in alternanza casa-fuori Fiorentina, Torino, Parma (primo dei tre turni infrasettimanali della stagione) e il big match con la Juventus di Cristiano Ronaldo arriva il 30 settembre. Tanto per non farsi mancare nulla. A De Laurentiis il calendario non è piaciuto. A Mediaset insinua: «Bisogna levare dalle mani della lega la gestione del calendario io non mi fido, a pensar male si fa presto» dice il presidente. Che aggiunge: «Avevo chiesto più attenzione per le 4 squadre che giocheranno la Champions League, è stato fatto solo parzialmente». Intanto Ronaldo esordisce al Bentegodi: corsi e ricorsi storici, perché anche la prima di Maradona in Italia fu nello stadio di Verona. Quella volta contro l'Hellas, stavolta l'avversario è il Chievo.



Per Carlo Ancelotti è subito derby, un crash-test niente male per il suo Napoli. Disse: «Mai allenerò la Lazio». L'Olimpico è il suo stadio, quello in cui ha vinto lo scudetto nel 1983 con Liedholm allenatore. Nessuno si offenda, perché il suo cuore calcistico è anche giallorosso: quindi una gara speciale, contro Inzaghi che pure è stato per un po' in corsa per la panchina del Napoli. Per Carlo, dunque, un esordio ancor più speciale. Torna in serie A dopo nove anni, l'ultima il 31 maggio del 2009, a Firenze. Alla seconda di campionato c'è poi il Milan, che Ancelotti ha guidato dal 2001 fino al 2009: dunque, un'altra sfida sul filo dei ricordi e dell'amarcord.



