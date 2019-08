Serie A, l'entusiasmo di Sacchi: «Da Carlo a Sarri è riscatto Italia»

di Pino Taormina

Stavolta dietro la Juventus non c'è il vuoto. «Perché la serie A ora ha sette, otto strateghi in panchina, strateghi e non tattici, che con le loro idee, con la voglia di stupire, di fare un passo in avanti dopo aver fatto un gol e non un passo indietro, possono regalare una grande stagione al nostro calcio». Arrigo Sacchi, il vate di Fusignano, il tecnico che ha guidato il Milan in cima al mondo non ha mai scommesso in vita sua. Ma stavolta potrebbe fare un'eccezione. «Perché davvero mi aspetto tanto da questa serie A in termini di gioco e di stile».



La scelta della Juve è stata rivoluzionaria?

«La società è avanti dieci anni rispetto alle avversarie. E se ha scelto Sarri vuol dire che intende dargli sostegno. Altrimenti sarebbe un errore averlo chiamato. Ci sono tutte le condizioni perché possano gettare le basi per quello che ho creato io al Milan. Ma a un patto: Berlusconi era sempre al mio fianco, pronto a gettarsi nel fuoco per me. La vera forza di quel Milan era questa. Per arrivare in alto, Sarri ha bisogno dello stesso sostegno incondizionato».



Con questi campioni, Sarri può avere vita facile per imporre il suo gioco?

«Non lo so. Maurizio mancava al calcio italiano. Lui è uno che si adatta a quello che trova. E alla Juve trova tanto. Io qualche scelta di mercato la imponevo, lui nella sua carriera a parte Jorginho e Higuain quando era al Chelsea non mi pare che abbia mai messo bocca. La disponibilità dei calciatore è fondamentale. Ero direttore tecnico del Real Madrid e in attacco c'erano Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo e Raul. E in panchina c'era Owen. Di Stefano, che era presidente onorario, dopo venti minuti andava via sbuffando: è una noia veder giocare questa squadra. Ecco, le basi del calcio non possono essere l'attesa degli errori altrui, o la semplice gestione delle partite. Ci vogliono idee e valori. E bisogna puntare alla bellezza e non al tatticismo. Io contro Maradona e Careca non ho mai cambiato disposizione in difesa».





