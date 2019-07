Serie A, è subito Juve-Napoli: «Il sorteggio sembra una farsa»

di Delia Paciello

Un sorteggio che per molti sa poco di casualità: «Sempre la stessa storia sto calendario di Serie A», commentano i tifosi sul web. Fatto che la sfida delle sfide non si farà tanto attendere, già dalla seconda giornata di campionato gli azzurri incontreranno la loro acerrima rivale: il 1 settembre i napoletani sono pronti a volare in trasferta a Torino per vedere la loro squadra battere la Juve di Sarri, Ronaldo e del ritrovato Higuain. Niente di più sentito per i tifosi: una vittoria che porterebbe grandi soddisfazioni in città e darebbe una grande fiducia e motivazione per il resto della stagione. «Meglio beccarli subito», «Sarri alle prime va sempre male, bene così», «E' schiattamm a cap», commentano i più ottimisti.



Durante il live del sorteggio molti scrivevano sui social: «Unico dubbio se Roma Juventus si giocherà alla terzultima o alla penultima», come d’altronde avviene da quattro anni. E non ci sono andati troppo lontani i tifosi: sarà l’ultima giornata di campionato. «Una farsa», sono pronti a urlare i malfidati. E qualcuno chiede a gran voce al club azzurro: «Protestate!», «L’anno scorso Lazio e Milan, quest’anno Fiorentina e Juve, le squadre che ci danno fastidio. Ci provano sempre a farci partire in svantaggio. Non possiamo stare sempre zitti», «Ma possibile che la fortuna non gira mai dalla nostra parte? Che inizio!».



E c’è chi non perde l’occasione di ricordare come Sarri qualche anno fa si dichiarò paladino della giustizia e disse la sua contro i sorteggi che sfavorivano la sua squadra di allora, il Napoli. Ora nessun commento, acqua in bocca. «È questo che fa più male, vederti così cambiato», «Pensavamo fossi uno di noi, e invece cambi come cambia il vento», «Non esistono più i valori e gli ideali nel calcio», è la nota di malinconia e di rabbia dei napoletani nei confronti dell’ex Comandante.



E mentre in Italia qualcuno già esclude il Napoli dalla lotta scudetto e pensa che la vera sfida sia alla settima giornata fra nerazzurri e bianconeri, scatenando giustamente le ire di mezza Napoli, da tempo unica rivale sul campo della Vecchia Signora, uno dei grandi protagonisti dell’ultimo scudetto azzurro guarda il bicchiere mezzo pieno: «Napoli-Lazio all’ultima giornata. Che sia di buon auspicio», scrive sui social con ottimismo Giovanni Francini, uno che porta sempre nel cuore i momenti magici del suo Napoli e vorrebbe riviverli anche fuori dal campo per gioire insieme a quel popolo che gli ha regalato grandi emozioni. E una fetta di tifosi ci crede:«Siamo pronti».



Qualcuno aspetta ancora il grande colpo che possa accorciare le distanze dalla solita vincitrice: «Prendiamo James e andiamo a conquistare la vetta», è l’appello di tanti napoletani. Ma qualcosa bolle in pentola in casa Napoli, il mercato è ancora aperto. E se nel frattempo James ha ripreso gli allenamenti con il Real Madrid, il nodo sul futuro di Icardi è ancora tutto da sciogliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA