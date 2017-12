di Vincenzo Ammaliato

Tradizionale tuffo di Natale sulla spiaggia del Villaggio Coppola a Castel Volturno, arrivato quest’anno alla sua sesta edizione. E come nel 2016, a tuffarsi coi volontari dell’associazione I Love Pineta Mare con tanto di cappello di Babbo Natale c’è anche il personaggio simbolo del centro domiziano, il concittadino Marek Hamsik. Fresco del record di reti segnate nel Calcio Napoli, appena il capitano ha completato l’allenamento sui campi del vicino Golden Tulip, ha raggiunto i suoi amici in spiaggia ed è partito il folle tuffo collettivo. Con lui, anche il papà di sua moglie, che trascorrerà con loro queste feste in famiglia a Castel Volturno, diventata per Marek qualcosa in più di una semplice città d’adozione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA