Sfida alla Juve, Zaccheroni sicuro: «Lozano ok, ma serve Icardi»

di Roberto Ventre

Zaccheroni con gli attaccanti ha sempre avuto un feeling particolare: il tecnico romagnolo vinse lo scudetto al Milan nel 1999 con il tridente Leonardo, Weah, Bierhoff e l'anno successivo al parco punte si aggiunse Shevchenko. «Ho allenato tutte le grandi in serie A, una soltanto dall'inizio, il Milan che ho potuto allestire in fase di mercato. Per me qualsiasi sia il budget a tua disposizione innanzitutto devi investirlo sugli attaccanti, su quelli che fanno gol».



Il Napoli ha dato l'accelerata decisiva su Lozano.

«Lo conosco, ricordo il suo gol con il Messico ai Mondiali in Russia contro la Germania e sarei curioso di vederlo all'opera nel campionato italiano che è maledettamente difficile per tutti. È un esterno di attacco che arriva in doppia cifra e questo è importante per il Napoli: una squadra che vuole vincere, infatti, deve avere attaccanti che tutti insieme ti garantiscano almeno 50 gol».



Chi di gol ne segna tanti è Icardi: farebbe comodo al Napoli?

«Icardi fa comodo a tutti. Ci sono attaccanti e attaccanti, quelli che sono abituati a metterla dentro rappresentano una categoria a parte perché questa è una qualità che gli allenatori non possono trasmettere ma devi averla dentro e Icardi ce l'ha: lui segna sempre ed è anche molto freddo, uno che non cambia mai espressione, quando lo guardi non riesci a capire quale è il suo stato d'animo. Higuain, ad esempio, un altro grande bomber è più umorale: per riuscire a tirare fuori il massimo deve essere stimolato nella maniera giusta come nell'anno d'oro di Napoli con Sarri che lo fece sentire il vero trascinatore».





