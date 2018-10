Siani: «Ancelotti? Se vince qui lo scudetto diventerà "Angelotti"»

«Se Ancelotti vince lo scudetto diventa 'Angelotti'». Lo ha detto l'attore Alessandro Siani, a margine della cerimonia di consegna del Premio cardinale Sepe che gli è stato assegnato per lo spettacolo, parlando dei risultati positivi del Calcio Napoli. «La squadra la vedo benissimo - ha affermato - stiamo festeggiando in continuazione, Lorenzo Insigne è straordinario e dobbiamo omaggiarlo». «Quando Koulibably segnò, volevamo farlo santo subito - ha concluso - ora dobbiamo parlare con il cardinale, dobbiamo farlo anche per Insigne».

