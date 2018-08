Verdi alla scoperta di Napoli: sole e mare, poi pizza alla Sanità

Aveva detto di no all'azzurro lo scorso gennaio, ma ci è arrivato con sei mesi di ritardo. Ed ora sembra già un vero e proprio napoletano. Simone Verdi non ha ancora esordito ufficialmente in maglia Napoli, in panchina per tutti i novanta minuti della prima uscita stagionale contro la Lazio, ma non ha perso tempo nel conoscere la città che lo ospiterà nei prossimi anni.



Già dopo il ritiro a Dimaro, l'esterno azzurro e la compagna Laura si erano divertiti in giro per la Costiera, un piacere replicato anche nelle ultime ore. Fuga a Nerano e Positano per la giovane coppia nella domenica di relax assegnata ieri dal club ai calciatori, notte davanti al mare e poi il rientro in città questa mattina. Ma prima di recarsi a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, non poteva certo mancare il pezzo forte: una pizza nel Rione Sanità, nella migliore delle tradizioni. Insomma, Simone Verdi si è già calato al massimo nella nuova realtà.



