La loro intesa migliora partita dopo partita, non solo in campo ma anche lontano dal rettangolo di gioco. Dries Mertens e Fabián Ruiz, grandi compagni di squadra e grandi amici anche se non si parla solo di calcio. Ieri sera, a Marassi, entrambi sono entrati nella ripresa e hanno cambiato le sorti della gara: bellissima la giocata del primo gol azzurro che ha visto entrambi protagonisti.



«Fabián, quanto mi vuoi bene per l’assist che ti ho fatto?» Questo il messaggio ironico lanciato dall'attaccante belga al compagno spagnolo, con tanto di foto divertente che ritrae i due in un momento di affetto. Il post di Dries fa divertire i tifosi, poi lo spagnolo gli risponderà sempre sui social: «Grazie amore mio per l'assist» il messaggio di Fabián.







