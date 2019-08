Campionato serie A, 16 top match su 20 saranno trasmessi da Sky

Sky Sport trasmetterà 16 top match su 20 del campionato di serie A, tra questi le due partite d'esordio della Juve (a Parma) e del Napoli (a Firenze) sabato 24 agosto, in calendario alle ore 18 e alle ore 20.45.



Per il secondo anno consecutivo Sky Sport trasmetterà in esclusiva 266 partite di serie A in diretta. Per ogni giornata solo su questi canali si potranno seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore live «raccontati dalla migliore squadra di talent, commentatori e giornalisti, con studi d’eccellenza, grandi produzioni originali e una tecnologia sempre più all’avanguardia, che garantisce il massimo della qualità nell’analisi dei contenuti e nella spettacolarità delle immagini», si legge in una nota.



Sky Sport trasmetterà anche le partite di Premier e Bundesliga, oltre alla Champions, all'Europa League e alla Supercoppa europea, in programma il 14 agosto tra il Liverpool e il Chelsea.

