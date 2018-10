Fuga verso le nazionali, cinque azzurri a Castel Volturno

Malcuit, Allan, Maksimovic, Verdi e Callejon gli unici cinque che resteranno in questi giorni a Castel Volturno, più Ghoulam e Meret che proseguono nel loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Il gruppo sarà completato da diversi giovani della Primavera per gli allenamenti. Ancelotti dall'inizio della prossima settimana comincerà a riavere i primi nazionali: i primi a rientrare saranno Insigne, Milik e Zielinski: domenica si gioca Polonia-Italia di Nations League e lunedì tutti e tre torneranno alla base. Questi giorni potranno essere importanti soprattutto per Malcuit che contro il Sassuolo ha fornito la sua seconda buona prestazione dopo quella contro il Parma e si giocherà le sue chanches per una maglia da titolare alla ripresa contro l'Udinese.

