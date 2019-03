Sorpresa: il Napoli è avanti sui Gunners secondo i bookies

Era l'avversario più temuto insieme al Chelsea, ma per i betting analyst è il Napoli a partire meglio per la doppia sfida contro l'Arsenal. Gli azzurri incroceranno i Gunners nei quarti di Europa League e, complice il vantaggio del ritorno al San Paolo, sono avanti nelle scommesse sul passaggio del turno: la promozione in semifinale si gioca a 1,80 sul tabellone Snai, la qualificazione di Emery vale invece 1,95. In salita, invece, le previsioni per il duello all'Emirates in programma l'11 aprile; in questo caso, riporta Agipronews, il Napoli è offerto a 3,20, l'Arsenal si gioca a 2,20, mentre il pareggio vale 3,45.

