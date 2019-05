Napoli fa una sorpresa a Insigne, striscione a casa: «Resta con noi»

Bella sorpresa per Lorenzo Insigne, al centro di tante voci di mercato e ieri a rapporto con l’agente Raiola e la società per decidere il futuro. Alcuni tifosi hanno scritto al calciatore azzurro con uno striscioneasciato sotto casa nella mattinata di ieri.







«Lorenzo resta con noi. Comunque vada sempre al tuo fianco» recital striscione condiviso sui social. Dall’incontro di ieri, sembrano positive le sensazioni per il futuro: il calciatore e Raiola possono accettare la permanenza e il Napoli può conservare così il suo capitano.

