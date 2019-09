Sorpresa, il Napoli vale 625 milioni: 90 milioni di euro più dell'Inter

di Dario Sarnataro

Il Napoli cresce, in ambizioni ma anche in valore di mercato. Dopo la chiusura dell'ultima sessione di compravendita, l'organico azzurro si conferma come il secondo più «prezioso» della serie A, avendo sfondato il muro dei 600 milioni (625,30), meno della solita Juventus (distanza di 239 milioni) ma sensibilmente prima delle milanesi (+90 sull'Inter e +114 sul Milan) e molto distante dalle romane (+213 sulla Roma e addirittura + 333 sulla Lazio, sesta in classifica).



