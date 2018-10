Come già accaduto in passato, la Juventus ha provato ad «aggirare» la squalifica della Curva Sud per cori razzisti, arrivata dopo la sfida contro il Napoli, riempiendola con bambini provenienti dalle scuole calcio della zona torinese. Ma non tutti quelli che oggi popolano l'Allianz Stadium, in occasione della partita contro il Genoa, sembrano essere tifosi bianconeri.



Come mostrato dalle telecamere di Sky Sport, infatti, nel settore popolare juventino è spuntata anche una maglia diversa da quella bianconera. Tra i tanti giovani calciatori con addosso la divisa della Juventus, anche quello che sembra essere a tutti gli effetti un tifoso napoletano, con tanto di maglia azzurra in bella mostra. Un bel segnale distensivo dopo le pessime manifestazioni razziste delle ultime settimane.





