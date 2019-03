Sorrento, torta per Xabi Alonso firmata dal pasticciere Cafiero

di Ciriaco M. Viggiano

SORRENTO - Nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore, è ancora in gran forma. Stasera, però, Xabi Alonso farà uno strappo al suo inflessibile regime alimentare per assaggiare un po' della maxi-torta che proprio per lui ha preparato il pasticciere dei vip Antonio Cafiero. La consegna del dolce omaggio è avvenuta a ora di pranzo, quando l'ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale spagnola, oggi allenatore dell'under 13 dei Galacticos impegnata a Sorrento nel Torneo delle Sirene, si era appena accomodato a tavola per pranzare. Puntuale la visita di Cafiero che per Xabi Alonso ha realizzato una torta farcita con crème brûlée al limone con zucchero di canna: un regalo che ha mandato in visibilio i giovani talenti madridisti che hanno subito intonato cori in onore di quell'allenatore al quale sono particolarmente legati. Felice anche lo stesso Xabi Alonso, il cui volto è stato riprodotto da Cafiero sulla superficie della torta: l'ex centrocampista della Spagna campione del mondo nel 2010 e due volte campione d'Europa tra 2008 e 2012 ha promesso che assaggerà il dolce stasera, in albergo, al termine della partita che l'under 13 del Real Madrid è chiamata a disputare nel pomeriggio.

