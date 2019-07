Spagna, festa grande per Fabián: «Questa sarà sempre casa mia»

Festa grande a Los Palacios y Villafranca, piccolo comune spagnolo in Andalusia che ha visto crescere Fabián Ruiz. Il calciatore del Napoli è stato festeggiato nel suo centro con lo striscione eloquente «Orgogliosi di te» dopo la bellissima vittoria con la Spagna agli ultimi Europei Under 21 e ha voluto ringraziare così sui social la sua gente.



«Voglio ringraziare tutti quelli accorsi al Municipio di Los Palacios y Villafranca ieri per accogliermi. Per me è stato un onore condividere questa vittoria e questo momento speciale, non potrei essere più orgoglioso della mia terra e della mia gente», ha scritto. «Spero di poter continuare a celebrare titoli e felicità con voi tutti, perché tra voi è cominciato il mio sogno di diventare un calciatore, mi avete visto crescere. Ho potuto restituirvi parte dell’affetto che mi trasmettete. Non importa quanto la mia carriera mi porterà lontano perché questa sarà per sempre casa mia».



