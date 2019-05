In Spagna avvertono il Napoli: «Il Barcellona preme per Rodrigo»

La prima offerta da 40 milioni non ha convinto il Valencia, ma il tempo per una seconda chance potrebbe non esserci. Il Napoli segue Rodrigo Moreno, lo fa da un anno perché vorrebbe regalarlo a Carlo Ancelotti, e non ha smesso di voler portare in azzurro l'attaccante per metà brasiliano e per metà spagnolo che ha giocato una buona stagione chiusa anche con la Copa del Rey appena conquistata ai danni del Barcellona.



E proprio il Barcellona potrebbe mettere i bastoni tra le ruote del club azzurro. I catalani, infatti, vorrebbero mettere le mani sull'attaccante del Valencia dopo aver praticamente rinunciato alla pista che portava a Griezmann dell'Atletico. Moreno potrebbe essere una carta adatta a rinforzare l'attacco culé per Valverde nella prossima stagione, ammesso che non cambi anche l'allenatore oggi sulla panchina del Camp Nou.



Secondo quanto riportato da Superdeporte, il Barcellona starebbe pensando alla doppia offerta da recapitare al Valencia: Dani Parejo e Rodrigo Moreno, entrambi da portare in Catalogna con un esborso economico importante da oltre 100 milioni e che garantirebbe anche tranquillità alle casse valenciane. Il club del pipistrello non chiude la porta alla cessione, come invece aveva fatto un anno fa: «Rodrigo è un calciatore molto importante per noi» - ha detto il Dg Alemany - «Ma i calciatori giocano dove vogliono e qui a Valencia abbiamo solo giocatori felici».

