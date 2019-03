Fabián dimesso, torna a Napoli: ​«Colpito dall'influenza aviaria»

La brutta disavventura di Fabián Ruiz sembra essere giunta al capolinea. Come comunicato dalla nazionale spagnola nelle scorse ore, infatti, il centrocampista del Napoli ha lasciato l'ospedale in cui era stato ricoverato lo scorso lunedi per l'aggravarsi delle sue condizioni, uno stato di salute che non gli ha permesso di rispondere alla prima chiamata della nazionale di Luis Enrique.



Lo stato influenzale si era aggravato con problemi respiratori che non hanno concesso a Fabián di rispondere alla convocazione, quindi il ricovero. «Da lunedì scorso il calciatore era ricoverato all'ospedale universitario Sanitas La Moraleja, sotto la supervisione dello staff medico della nazionale. I medici del Napoli sono stati tenuti costantemente informati in queste ore e saranno responsabili ora per la valutazione dell'evoluzione del processo di ripresa». Il calciatore rientrerà in città nelle prossime ore.



🚨 ÚLTIMA HORA@FabianRP52 ha recibido el alta tras permanecer ingresado en el Hospital Universitario @sanitas La Moraleja bajo la supervisión de los servicios médicos de la Selección.

El ingreso fue por un cuadro de fiebre alta y problemas respiratorios provocados por gripe A pic.twitter.com/tMPKlcOtaq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 de marzo de 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA