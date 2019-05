Il Real Madrid a caccia di bomber, anche Milik nella lista dei blancos

Casting per le punte a Madrid, dove il Real cerca nuovi bomber. Uno, di sicuro, per la prossima stagione, con Zidane che vuole rinforzare il reparto avanzato e la dirigenza spagnola che si guarda intorno per regalare al francese il giusto rinforzo.



Tanti i nomi in lizza secondo i media spagnoli, tra questi anche quello di Arek Milik. Secondo quanto riportato dal programma televisivo El Chiringuito, il bomber polacco del Napoli sarebbe tra gli osservati speciali insieme al connazionale Piatek, Cutrone, Werner, Dolberg e Jovic. Tutte giovani punte che potrebbero innovare l'attacco del Real Madrid con qualità per i prossimi anni.







'SE BUSCA PICHICHI BLANCO'



No te pierdas LA PORTADA de #ElChiringuitoDeMega de hoy. pic.twitter.com/zOxiUdXKHK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 30 de abril de 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA