In Spagna insistono per Llorente: «Tante offerte, ma vuole il Napoli»

34 anni compiuti e la voglia di ricominciare con una nuova avventura. Fernando Llorente cerca squadra dopo aver vestito la maglia del Tottenham nell'ultima stagione, e le offerte non gli mancano, soprattutto in Italia: la Fiorentina ha pensato a lui, anche l'Inter dopo aver capito che Dzeko sarebbe rimasto a Roma, persino il Napoli che un occhio agli svincolati l'ha pure dato.



E proprio gli azzurri sarebbero la prima opzione nella testa del gigante spagnolo, ex nazionale ed arrivato ad un passo dalla vittoria Champions lo scorso anno da protagonista con gli Spurs. A riportarlo è Chiringuito Tv, in Spagna, la stessa fonte che aveva dato per certa la permanenza di James Rodriguez al Real Madrid quando tutto sembrava pronto per la cessione. Per Llorente, quindi, Napoli sarebbe in cima alle preferenze, ma l'attaccante chiede tanto in termini di ingaggio e per il club di De Laurentiis potrebbe essere un freno importante.



🚨¡INFORMACIÓN de @marcosbenito9! "El NÁPOLES está MUY BIEN COLOCADO para FICHAR a LLORENTE. También quieren a ICARDI por MILIK más dinero". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/LPTz5gIHYd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA