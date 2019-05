Designato l'arbitro che domenica alle 18 dirigerà il match tra Spal e Napoli, si tratta di Abbattista.

Non ci sono precedenti per il Napoli in campionato con Abbattista



Assistenti: DE MEO – ROBILOTTA

IV uomo : MAGGIONI

Al VAR: PICCININI con assistente LIBERTI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA