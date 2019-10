Spal-Napoli, biglietti per il settore ​ospiti in vendita da martedì

Da martedì 22 ottobre alle ore 12 saranno in vendita i biglietti per Spal-Napoli, nona giornata di Serie a in programma allo Stadio "Paolo Mazza" di Ferrara il 27 ottobre (ore 15)



I tagliandi sono acquistabili presso le rivendite autorizzate Vivaticket: www.vivaticket.it fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara, sabato 26 ottobre.



Al momento dell'acquisto è necessaria l'esibizione di un documento di identità in corso di validità.



La capienza del settore ospiti è di 1.490 posti. Non è concesso il cambio nominativo sui biglietti acquistati. La vendita è libera.



Il prezzo del tagliando intero è di 40 Euro. Ridotto Donne e Over nati prima del 31/12/1954: 27 Euro. Ridotti Under nati dal 01/01/2004 in poi: 27 Euro.



