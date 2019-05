Spal-Napoli, la voce dei tifosi: «Una partita di allenamento»

di Oscar De Simone

Il Napoli scende in campo contro la Spal per questa 36esima giornata di campionato. Una partita che i ragazzi di Ancelotti dovranno affrontare senza pedine importanti come Mertens, Insigne ed Ounas. Questo però, non placa gli animi dei tifosi che adesso chiedono le ultime tre vittorie della stagione.



«Quella di oggi» commentano, «sarà una partita di allenamento. Dobbiamo vincerla subito e senza problemi per pensare alla partita di domenica prossima contro l’Inter. Queste ultime partite vanno vinte senza “se” e senza “ma”. Dopo questo mese poi penseremo a programmare il futuro perché dall’anno prossimo vogliamo vincere qualcosa di veramente importante».

