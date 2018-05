Spalletti: «Il Napoli ha vinto la coppa del manuale del calcio»

«Il Napoli ha fatto un grande campionato ma si tende a sminuire anche loro, come la Lazio. Secondo me la squadra di Sarri ha vinto la coppa del manuale del calcio, eppure si dice che non hanno portato nulla a casa». La pensa così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. «Il Napoli ha fatto divertire tutti, anche me che lo guardavo - ha dichiarato l'allenatore nerazzurro durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio -. Sono stati lì in piedi a guardarlo giocare tante volte».

