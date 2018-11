Spettatore d'eccezione a Genova: Fognini posa insieme ad Ancelotti

Un ambiente caldissimo quello di Marassi. E un ospite d'eccezione. A Genova, ieri sera, era presente anche Fabio Fognini, noto campione italiano di tennis, che ha posato insieme a Carlo Ancelotti per una foto nel post partita, immagine poi pubblicata dal profilo Twitter ufficiale del club azzurro.



Fognini, noto tifoso nerazzurro, si è ritrovato a Genova in occasione del match e non ha perso occasione per posare insieme con Carletto nel post di una partita avvincente e risoltasi solo nei minuti finali.









