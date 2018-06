Sporting, il pres.: «Ancelotti ha cambiato idea su Rui Patricio»

Bruno de Carvalho, presidente dello Sporting, in conferenza stampa ha confermato la notizia riguardo la risoluzione del contratto di Rui Patricio, attaccando poi Jorge Mendes, agente del portiere nel mirino del Napoli: «Rui Patricio ha chiesto la rescissione del contratto, mi dispiace che prima di farlo non abbia parlato con la società di ciò che sta accadendo. Lo Sporting stava negoziando con Jorge Mendes, che ci ha detto che c'è un'offerta del Napoli. Nel frattempo gli azzurri hanno cambiato allenatore e questo interesse di è raffreddato. Poi è arrivato il Wolverhampton. Ci sono cose di cui bisogna parlare nelle giuste sedi. Dei 18 milioni per la cessione di Rui Patricio al Wolverhampton Jorge Mendes ne voleva 7. Il suo braccio destro ci ha chiamato alle 11 di sera per chiederci quale fosse la posizione dello Sporting. Mendes voleva approfittare della situazione, questo è un crimine. Mi dispiace che Rui Patricio non abbia parlato con noi per rendersi conto che si trattava di situazioni che non avevano nulla a che fare con lui e col suo contratto. Forse era tutto a posto, ma Rui non ha parlato con noi, ripeto, mi dispiace. Lui viene manipolato, noi veniamo ricattati. E nel calcio questo non può esserci».

