Il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Milano e ha parlato anche del futuro di Matteo Politano, giocatore neroverde che è stato ad un passo dal Napoli durante l'ultima sessione del mercato invernale. «Politano credo sia più per la Roma o il Napoli. Può far bene anche in Nazionale».

