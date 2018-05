Stadio, l'ira di De Laurentiis: «Non posso fare figura pezzente, farò stadio-gioiello con poltrone»

«Questa cavalcata di 13 anni, che per la nona volta ci porterà in Europa, con dei numeri interessanti, mi fa piacere perché ho dimostrato alla mia famiglia che a Napoli si può lavorare e si deve lavorare. Il Sud è una risorsa di questo Paese disunito e può renderlo migliore». Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che oggi ha ricevuto, alla Luiss di Roma, il premio 'Industria Felix 2018' attribuito alla società partenopea.



«Stiamo pagando l'incapacità dei politici da 50 anni a questa parte. Abbiamo attraversato un momento negativo, ma io ho dimostrato che in questi ultimi anni si può fare un buon lavoro. La Campania è in crescita e i risultati sono arrivati», ha aggiunto il numero uno del Napoli.



«Mi piacerebbe cancellare la Champions e fare un campionato europeo» ha poi aggiunto il patron del Napoli. «Un campionato europeo - ha affermato - con le 20 squadre che hanno fatto meglio». «Con gironi di andata e ritorno - ha aggiunto - e partite da giocare il mercoledì e il giovedì. Mentre il sabato e la domenica - ha concluso il patron azzurro - si giocherebbero i campionati nazionali».



Poi una chiosa sulla questione San Paolo. «Non posso fare la figura del pezzente in Europa. Quando il Manchester City o il Real Madrid vengono qui posso fare per loro una cena da sogno - ha affermato - ma è un po' di fumo negli occhi e non basta». «Siccome i soldi sono messi a disposizione dalla Regione - ha aggiunto - io sono andato da Vincenzo De Luca per dirgli 'capiamo cosa fare perché non posso fare figura pezzente in Europa'». De Laurentiis ha definito «inapplicabile» la legge sugli stadi: «l'ha fatta Nardella, che ora è sindaco di Firenze, e non porterà nessun stadio alla riqualificazione. «Se dovessi fare uno stadio con quella legge - ha concluso - mi rifiuterei».



E a proposito, spazio a nuovi progetti. «Aspetto risposte per 100 ettari su cui realizzare 'Casa Napoli' ha detto intervenendo al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, in città. «Cercherò di costruire uno stadio che sarà un gioiello - ha affermato - di 30mila posti non con sediolini, vengo dal cinema e credo che si debba stare comodi». «Con schermi alti 150 metri per la moviola - ha sottolineato - così ci divertiremo». «E - ha concluso - con un terreno di gioco che possa slittare verso esterno e far venir fuori una piattaforma per i concerti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA